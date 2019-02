“Guaidó tem legitimidade, mas pressão exterior pode levar a um cenário ainda pior”

O comentador da Renascença Henrique Raposo adverte para os riscos da pressão internacional perante a situação na Venezuela.



Raposo considera que “Juan Guaidó tem a legitimidade do seu lado”, mas lembra que já houve outras situações no passado que demonstram que demasiada “pressão exterior pode levar a um cenário ainda pior”.

Raposo recorda, por exemplo, as mais recentes intervenções militares dos Estados Unidos ou a Primavera Árabe que “complicaram o que já era complicado”.

Também Jacinto Lucas Pires vê dificuldades neste momento político da Venezuela. Transição pacífica “vai ser difícil acontecer”, diz o escritor.

"Isto não é uma questão ideológica de direita/esquerda. É uma questão de regime, em causa, democracia ou tirania", acrescenta Lucas Pires.



A situação política na Venezuela foi um dos temas em debate no espaço de opinião das segundas-feiras de "As Três da Manhã", no dia em que vários países, entre os quais Portugal, reconhece Juan Guaidó como presidente interino do país.