Gorou-se a expectativa daqueles que anteviam um Sporting-Benfica muito competitivo e equilibrado com resultado final difícil de prognosticar.

Ao contrário, a realidade mostrou-nos um desequilíbrio evidente durante toda a partida e um resultado favorável ao Benfica que poderia ter sido ainda mais dilatado.

Uma noite para esquecer em Alvalade? Nem por isso.

É que depois de amanhã temos uma outra edição do grande derby lisboeta, embora de características completamente diversas.

Desde logo, porque o jogo terá como palco o estádio da Luz, e depois porque faz parte de uma competição completamente diferente, a Taça de Portugal.

No jogo de ontem, a pobre exibição leonina, que poderia ter ficado marcada por muito piores consequências, deixou à vista um conjunto de jogadores na sua maioria sem qualificação para envergar uma camisola tão prestigiada como aquela que ostenta o símbolo do leão.

O próprio treinador do Sporting, o holandês Marcel Kaizer, reconheceu no final do “desastre” que qualificar a exibição da equipa que comanda como “pobre, é pouco”.

Não seriam necessárias mais palavras para tirar o retrato a um jogo tão desequilibrado.

No entanto, a análise não pode ser tão redutora. E simplesmente porque à escassa valia do grupo leonino há que juntar inevitavelmente alguma incapacidade do seu técnico.

O modelo de jogo idealizado para a difícil partida com o Benfica, a escolha do onze inicial e, sobretudo, as substituições operadas, ou a falta delas, são da sua inteira responsabilidade.

E é tudo isso que começa a suscitar dúvidas sobre a sua capacidade.

Fazendo uma bela exibição, em especial na primeira parte, o Benfica justificou amplamente o festival com que brindou Alvalade e que lhe permitiu reduzir a diferença para o comandante da classificação, o Futebol Clube do Porto, que, entretanto, não foi capaz de sair de Guimarães com mais do que um magro ponto.

Por tudo isto, anima-se o campeonato, já que o Benfica passou a depender apenas de si próprio. E recomenda-se igualmente muita atenção ao Sporting de Braga, que também tirou proveito do empate dos dragões, e está agora apenas a um ponto do Benfica e a quatro do líder FCPorto.

Por outro lado, o Sporting deixou de ver o título no horizonte, tal á a distância que o separa do trio da frente.

Quem, da parte dos leões, pensava na possibilidade de chegar à Liga dos Campeões do próximo ano, é melhor tirar daí o sentido.