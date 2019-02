Inquérito CGD: à terceira é de vez?

À terceira estão todos de acordo (Todos? menos o PCP). PS, PSD e BE decidiram a abertura de mais uma comissão parlamentar de inquérito sobre a gestão da Caixa Geral de Depósitos (CGD). Os comunistas estão de fora por alegar ser “uma investigação desnecessária porque os culpados já estão encontrados”, são os partidos que nomearam sucessivas administrações.

O Parlamento tem agora no máximo quatro meses para identificar responsabilidades na gestão do banco público que, de acordo com o relatório da EY, desde o ano 2000 resultaram um volume de imparidades de 1,2 milhões de euros.

Os sinais de raro consenso parlamentar vão ter tradução prática? É uma das perguntas para este Conversas Cruzadas.