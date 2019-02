Vantagens da concorrência

A concorrência no mercado é a primeira linha de defesa dos consumidores. Já alguns leitores terão certamente reparado como são diferentes os preços que um determinado supermercado cobra quando existe outro supermercado por perto, comparando com os preços se houver apenas um supermercado numa área relativamente grande.

Historicamente, Portugal não se mostrou grande adepto da concorrência no mercado. No regime anterior considerava-se negativo que uma nova empresa industrial viesse prejudicar as já existentes, competindo com preços mais baixos. O que não prejudicava apenas os clientes reais e potenciais das empresas protegidas – tornava também estas últimas menos fortes, porque impreparadas para a concorrência.

Claro que os empresários costumam valorizar verbalmente a concorrência – sobretudo quando ameaçados com a estatização da economia. Mas, na prática, a maioria deles acha que a concorrência é boa para os outros. Ora sem concorrência não há estímulo para inovar nos produtos e nos processos de fabrico e de venda.

Recuo nos EUA

Na economia americana já houve mais empenho em assegurar a livre competição do que hoje existe. A influência que inúmeros “lobbies” empresariais, devidamente registados, gozam no Congresso Federal, em Washington, leva à produção de leis protecionistas (e não apenas na área pautal, do comércio externo).

Há mais de cem anos, quando imperava um capitalismo mais selvagem do que o atual, a maior empresa da altura era a Standard Oil, propriedade do magnata John Rockefeller. Pois em 1911 e na linha antimonopolista do presidente Theodore Roosevelt (presidente dos EUA entre 1901 e 1909 - não confundir com F. D. Roosevelt, parente afastado de T. R., e presidente dos EUA entre 1932 e 1945) o Supremo Tribunal americano eliminou o monopólio da Standard Oil no sector do petróleo, dividindo este gigante em nada menos de 34 empresas de menor dimensão…

O erro do fundamentalismo

Nesta matéria, como em muitas outras, ser fundamentalista é um erro. Em certos casos, um isolamento temporário da concorrência pode ser necessário para que uma empresa invista quantias avultadas em investigação, sem saber à partida se esta irá produzir frutos ou não. Daí as patentes, que asseguram um monopólio temporário a uma inovação significativa que uma empresa alcance.

É o caso do sector farmacêutico, onde a investigação de um novo produto pode demorar longos anos – se os investigadores tiverem êxito – até que esse produto entre no mercado e possa ser vendido.

Por vezes fala-se em eliminar as patentes para poder vender medicamentos baratos nos países menos desenvolvidos. Parece, porém, mais razoável que os países ricos paguem às empresas ou aos países compradores, de maneira a colocar medicamentos a baixo preço em países pobres. Eliminar pura e simplesmente as patentes travaria dramaticamente a inovação farmacêutica.

Iniciativas europeias

A Comissária europeia para a concorrência, a dinamarquesa Margrethe Vestager, tem mostrado grande coragem na defesa da livre competição no mercado, incluindo enfrentar o poder dos novos colossos tecnológicos, como a Apple, a Amazon ou a Google.

Esta semana a Comissão Europeia publicou um relatório sobre o nível de cumprimento da lei da concorrência no setor farmacêutico europeu desde 2009. Nesse documento colaboraram as autoridades nacionais da concorrência dos Estados membros da UE.

Informa esse relatório que a Comissão e as autoridades nacionais da concorrência desde 2009 adotaram 29 decisões contra práticas ilegais no fornecimento de medicamentos, como acordos anti concorrenciais e casos de abuso de posição dominante. Decisões que visaram obter medicamentos a preços justos.

As práticas anti concorrenciais, diz o relatório da Comissão Europeia, variam desde comportamentos de exclusão destinados a atrasar a entrada de genéricos no mercado, até práticas de coordenação de preços e repartição de mercado, passando por acordos de conluio entre a empresa do medicamento original e a do genérico, para manter este último fora do mercado.

Nota o relatório que o aumento dos preços também pode resultar de concentrações de empresas farmacêuticas. Para evitar que os mercados farmacêuticos se tornem demasiado concentrados, a Comissão apreciou mais de 80 concentrações no setor. Foram detetados problemas em matéria de concorrência em 19 casos onde as concentrações poderiam ter conduzido a aumentos de preços. A Comissão só autorizou essas concentrações depois de as empresas se comprometerem a alienar partes das suas atividades, a fim de preservar o atual nível de concorrência de preços.

O relatório concluiu que as autoridades ajudaram a manter o nível de inovação no setor, ao intervirem e ao utilizarem regras “antitrust” contra práticas que poderiam ter distorcido os incentivos à inovação. Trata-se, em especial, de tentativas de atrasar a entrada no mercado de medicamentos genéricos.

O controlo das concentrações pela Comissão terá contribuído, ainda, para o aumento da diversificação de medicamentos, impedindo transações que poderiam ter comprometido esforços de investigação e desenvolvimento para lançar novos medicamentos ou alargar a utilização terapêutica dos medicamentos existentes. Numa palavra, a concorrência é útil e importa combater tentativas para a distorcerem.