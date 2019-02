Que lugar é que Lisboa ocupa no país?

Esta semana no Da Capa à Contracapa – a propósito do 100% Lisboa, um espetáculo construído a partir de dados da PORDATA – lançamos um olhar para o lugar que Lisboa ocupa no país.

São convidados – em Lisboa – Pedro Delgado Alves, jurista, deputado do PS e Presidente da Junta de Freguesia do Lumiar. E em Gaia Fernando Alexandre, economista e Professor da Universidade do Minho, antigo Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Administração Interna, consultor da Área de Estudos Económicos da Fundação Francisco Manuel dos Santos.

A capital tem culpa da tão falada macrocefalia em termos de poder? Poderemos falar de Lisboa como mosaico de várias Lisboas e até de várias regiões do país? Será um ponta de lança português no turismo? Queremos também fazer uma pequena incursão na questão da descentralização.