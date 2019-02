Ensaio Geral

“100% Lisboa”

02 fev, 2019 • Maria João Costa

No cartaz do Ensaio Geral apresentamos “100% Lisboa”, na Culturgest, em Lisboa, um romance para jovens, escrito pelo autor David Machado, e um espetáculo performance do desenhador António Jorge Gonçalves que, ao ritmo do hip hop, explica porque há grafitis e porque desenhamos nas paredes desde sempre. Mais à frente, vamos teatro ver o Hamlet que a Companhia Chapitô leva à cena. Temos também as sugestões de Guilherme d’Oliveira Martins, do Centro Nacional de Cultura (CNC).