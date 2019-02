Derby dos derbies

Passando ao lado do mercado que fervilhou, ainda que de forma pouco intensa, nas últimas atentemos na jornada que se segue no nosso campeonato principal. E, convenhamos, com dois pontos muito altos, no estádio José Alvalade, e no estádio do Fundador, na cidade de Guimarães.

Ainda que a deslocação do Futebol Clube do Porto à cidade minhota assuma invulgar importância nesta altura, em boa verdade é, como sempre, o derby lisboeta que convoca todo o país para uma tarde de futebol que se deseja de qualidade e rodeado de muita tranquilidade.

Quanto ao embate nortenho, vale a pena recordar que na primeira volta, as duas equipas foram capazes de nos oferecer um espetáculo de elevada qualidade.

Os dragões chegaram a estar em vantagem com dois golos de diferença, mas, numa recuperação a todos os títulos sensacional os afonsinos acabaram por dar a volta vencendo, e assim construindo aquela que ainda agora se apresenta como uma das grandes surpresas do campeonato. Veremos, pois, o que duas equipas de qualidade, orientadas por técnicos qualificados, vão ser capazes de nos oferecer. E, como diria o “outro”, prognósticos só no fim.

Para o estádio José Alvalade está guardado o prato mais suculento do dia.

Sporting e Benfica desde sempre mostraram uma enorme tendência para contrariar a lógica, e não poucas têm sido as vezes em que a equipa que está a atravessar pior momento, é capaz de surpreender, superar-se a si própria, e superar o adversário.

Ainda que não estando no ponto ideal, o Benfica está a atravessar melhores momentos, uma verdade que não vale a pena escamotear. Na era Bruno Lage, são evidentes os proveitos alcançados, o contrário do que acontece do lado contrário, onde a era Keizer ainda se mantém longe da afirmação.

Os leões são, no entanto, os que mais necessitam de uma vitória nesta altura. A vitória na Taça da Liga, excelente conquista há que reconhecer, não se repercutiu no jogo com o Vitória de Setúbal, antes pelo contrário.

Daí aumentar a curiosidade em se saber que equipa teremos no domingo no palco leonino, e como vai ser gerida pelo seu atual técnico, cujas escolhas já começam a ser alvo de uma ruidosa contestação.

Seja como for, que venham os espetáculos. Pacíficos, de qualidade, com golos e, se, possível com vencedores justos.

Ah, é verdade e, já agora, se possível também, com boas arbitragens. Ou seja, uma boa malha, sem malheiros…