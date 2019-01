Conselho de Diretores

A greve dos enfermeiros e o direito à saúde

31 jan, 2019

A nova comissão parlamentar de inquérito Caixa Geral de Depósitos (CGD) faz sentido ou é uma perda de tempo, a nova greve dos enfermeiros e as declarações do ministro do Ambiente a declarar a morte, a prazo, dos carros a gasóleo foram temas em destaque no Conselho de Diretores desta semana, com Graça Franco, Pedro Santos Guerreiro e Henrique Monteiro.