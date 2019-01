​Adiar Brexit é opinião “sensata” que “pode fazer caminho no quadro europeu”

O eurodeputado socialista Francisco Assis considera “sensata” a opinião do ministro dos Negócios Estrangeiros sobre a hipótese de adiar o Brexit para que todo o dossier possa ser revisitado.



A opinião do chefe da diplomacia portuguesa foi expressa à Renascença. Santos Silva defendeu um adiamento e mostrou-se preocupado com a eventual saída do Reino Unido da União Europeia sem acordo.

Num comentário a esta entrevista, Francisco Assis considera que a opinião de Santos Silva é “sensata” e que, apesar de ainda não ser publicamente apoiada por outros líderes, “pode fazer caminho no quadro europeu”.

Já o professor universitário João Taborda da Gama considera que Santos Silva tanto pode vir a revelar-se como “o velho aliado de Inglaterra que lançou a bóia de salvação”, como pode simplesmente ser “uma voz isolada”.