Casa Comum

Costa não devia “ter alinhado com o Club Med” no Brexit

30 jan, 2019

A decisão do Parlamento britânico de mandatar a primeira-ministra para renegociar o acordo do Brexit, já rejeitada pela União Europeia; o agravamento da crise política na Venezuela; e a próxima Jornada Mundial da Juventude de 2022, em Lisboa; foram temas em destaque no Casa Comum desta semana, com o socialista Fernando Medina e o social-democrata Paulo Rangel.