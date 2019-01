O comentador da Renascença Henrique Raposo considera que "renacionalizar os CTT é excessivo". O contrato de concessão a privados dos serviços postais está a entrar na reta final, sendo que o Governo admite a hipótese de voltar a nacionalizar a empresa.

Raposo reconhece que o serviço precisa de ser melhorado, mas não defende o regresso da empresa à esfera do Estado. "Há aqui uma enorme população do interior e idosa que depende mesmo dos CTT", reconhece Raposo, defendendo uma renegociação "com mais cuidado".

Já Jacinto Lucas Pires tem opinião contrária. "Acho que deve ser renacionalizado. A solução privada não é boa para os CTT, não é boa para o país", defende.

No início de 2019, a Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM) alertou para a hipótese de 48 concelhos e 411 mil portugueses podem ficar sem uma estação dos CTT a curto prazo.