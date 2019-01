Quente no frio

Neste excepcionalmente gélido mês de Janeiro, o futebol português passa, ao contrário, por um período demasiado quente e sempre com tendência para proporcionar aumentos de temperatura.

A Taça da Liga já está para trás, mas continua a haver resquícios do quem foram três jogos marcados por extensa polémica. É o resultado do inconformismo daqueles que não conseguiram vencer e que, no rescaldo dos jogos que disputaram, se tornaram protagonistas por razões nada recomendáveis.

A verdade é que, mal aceite embora pela sua concorrência directa, a vitória do sempre ficou como um marco inquestionável. A sua competência foi superior à dos seus adversários, pelo que o repetido triunfo na Taça da Liga merece ser devidamente aplaudido.

Veremos agora que reflexos é que essa conquista terá ou não nas competições que se seguem.

Para já o Campeonato da Liga e a difícil prestação de logo à noite frente ao Vitória de Setúbal no estádio do Bonfim, onde nem sempre tem sido fácil a tarefa dos leões.

Porque Benfica e Sporting de Braga já venceram, a responsabilidade dos leões aumenta exponencialmente. O momento dos sadinos não é famoso, mas com o comando de um novo treinador, um homem da casa, as coisas podem mudar.

E equipa de Bruno Lage proporcionou ontem um festival de golos perante o depauperado Boavista, pelo que a goleada não escandaliza, antes pelo contrário.

Agora, os encarnados ficam à espera do próximo domingo e da sua deslocação a Alvalade.

Os minhotos passaram por dificuldades frente aos açorianos do Santa Clara, e o caso não foi para menos de tal modo foi positiva a actuação da equipa do Santa Clara.

Logo à noite, o líder da classificação também tem tarefa difícil para cumprir.

Há um reconhecimento generalizado da excelente carreira que tem vindo a ser protagonizada pelos azuis do Restelo, pelo que os portistas deverão reavivar a memória e olhar para as duas vezes em que já defrontou o Belenenses, sempre com dificuldades acrescidas tanto na Taça como no campeonato.

Enfim, logo se verá como terminam as cenas deste capítulo, porque três dias depois teremos um outro e esse ainda mais quente neste frio Janeiro.

É que, para além do eterno derby lisboeta, teremos também uma difícil saída dos dragões até à cidade do Fundador onde será recebido por uma equipa que já causou amargos de boca no encontro da primeira volta.