Tertúlia Bola Branca

“Desde Pedro Proença que não temos árbitros de alto nível”

28 jan, 2019

A vitória do Sporting na final da Taça da Liga frente ao FC Porto; as mudanças na defesa dos dragões e a "maldição" das grandes penalidades e a polémica em torno das arbitragens e do vídeo-árbitro nas meias-finais da prova foram temas em destaque na Tertúlia Bola Branca desta semana, com o treinador e comentador Domingos Paciência e os jornalistas Olivier Bonamici e Pedro Azevedo.