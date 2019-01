Pais de 3 stressam mais do que se tivessem 1, 2, 4 ou mais filhos

Dizer que criar três filhos é muito mais stressante do que criar um ou dois parece demasiado óbvio. Ou talvez não seja.

Um estudo realizado nos Estados Unidos sugere que, por estranho que pareça, criar 1, 2, 4, 5 ou mais filhos é emocionalmente menos violento do que criar 3 crianças pequenas.

Dúvidas houvesse, basta olhar para a amostra do inquérito: sete mil mães parece ser um número com dimensão suficiente para validar as conclusões. Mas afinal, porquê que três filhos stressam mais do que quatro ou mais?

O estudo chegou à conclusão de que o filho número 3 causa disrrupção na rotina familiar. Se um e dois é normal, três é aquele ponto de corte em que os pais e as mães sentem que já não chegam para as encomendas e desesperam com os três petizes que não param de chamar por eles, para lhes preparar o pequeno almoço, vestir, apertar os cordões dos sapatos, metê-los no carro e vê-los pelo retrovisor a pegarem-se uns com os outros.

Mas ao quarto filho, a rotina entra em autogestão, o controlo do pais sobre as crianças é menor e os mais velhos tendem a ser mais desenrascados e autosuficientes. O que pode significar que a confiança de um pai ou de uma mãe é diretamente proporcional ao tamanho da sua descendência.

Mas esta investigação apresenta outros dados curiosos e, eventualmente, questionáveis.

A começar por este: 46% das mães dizem que os maridos lhes causam mais stresse do que os filhos.

60% dizem que a maior causa de stress é a falta tempo para fazer tudo o que precisa ser feito.

60% dizem que criar raparigas é muito mais desgastante do que criar rapazes.

E depois, claro, a questão da imagem: 9 em cada 10 mães dizem sentir-se emocionalmente alteradas porque perdem aquela silhueta esbelta.

Por mais natural que isso seja, pode ser muito stressante.