O agravamento das desigualdades

Esta semana, o FMI cortou as estimativas para o crescimento mundial em 2019 para 3,5%, o pior desempenho dos últimos três anos, embora não se preveja uma recessão.

Entretanto, Pequim revelou que a economia chinesa, a segunda maior do mundo, cresceu 6,6% em 2018, a pior marca em 28 anos. É um número mau para as necessidades chinesas, mas seria magnífico que a economia portuguesa crescesse metade dessa taxa.

O fulgurante crescimento da economia chinesa nas últimas três décadas tirou muitos milhões de chineses da miséria. O crescimento da economia indiana anda perto dos 8% e deverá ultrapassar em breve a economia do Reino Unido, tornando-se a quinta maior economia do mundo.

Uma parte daquilo que dantes se chamava o “terceiro mundo” é agora designada por “países emergentes”. O que significa que, ao nível mundial, diminui o fosso entre países ricos e países pobres.

Mais diminuiria se, finalmente, o crescimento económico arrancasse em África. Tal ainda não acontece por duas causas principais: a má qualidade da governação política da maioria dos países africanos, incluindo corrupção, e a frequente eclosão de guerras e de surtos terroristas em território africano.

Desigualdades dentro dos países

Mas as desigualdades de rendimentos dentro dos países, incluindo os emergentes, agravam-se perigosamente desde há meio século. Julgo, mesmo, que as desigualdades são o grande problema político e social do século XXI.

Portugal, por exemplo, é um país de acentuadas desigualdades, superiores à média europeia, embora tenha havido algum recuo nessas desigualdades nos últimos quatro anos. Há nomeadamente diferenças entre o que ganham os chefes de empresas cotadas na bolsa (subida de mais de 14% em 2017) e os salários dos seus trabalhadores (que melhoraram nesse ano menos de 5%).

Houve uma discussão no Conselho de Concertação Social sobre esta última desigualdade, mas as associações patronais manifestaram-se contra normas legais para travar o desequilíbrio entre as remunerações dos gestores e as dos trabalhadores. Não reconhecem legitimidade a uma eventual intervenção do Estado nessa matéria.

Mas não é sensato da parte dos mais ricos desinteressarem-se do problema geral das crescentes disparidades de rendimentos. É que estas atingem níveis de tal ordem que põem em causa aquilo que deveria ser uma sociedade decente.

O papel dos impostos

Nos EUA, e ainda antes de Trump (que reduziu os impostos sobre os ricos), conhecidos milionários pediram publicamente para pagarem mais impostos, considerando uma injustiça intolerável a comparação com a carga fiscal suportada pela classe média. A concentração da riqueza num número muito reduzido de multimilionários fere perigosamente a coesão social.

Além disso (embora não seja o mais importante), se os rendimentos da grande maioria da população estagnam, ou perto disso, enquanto sobem os ganhos de uma minoria que alguns consideram limitar-se a 1% da população, o crescimento económico é afetado. É que os super-ricos já têm tudo, por isso não irão consumir mais, enquanto a grande massa não consumirá mais porque não tem meios para tal.

Os impostos deveriam ter travado a tendência para o agravamento das desigualdades. No passado os impostos sobre os rendimentos e a riqueza, mesmo nos EUA, atingiram níveis elevados. Mas, desde há alguns a esta parte, tem prevalecido a baixa dos impostos sobre os ricos e os super-ricos.

O que, como observa a Oxfam, diminui a capacidade dos governos para financiarem cabalmente serviços públicos essenciais para as classes não ricas. Além de que, calcula a Oxfam, os mais ricos escondem boa parte dos seus rendimentos, assim escapando aos impostos.

Indicadores significativos

Alguns números são úteis para se apreender a dimensão do problema. Segundo o último relatório da Oxfam os 26 mais ricos do mundo detiveram em 2018 uma riqueza do mesmo nível de metade da população mundial em conjunto. A concentração da riqueza mundial acentuou-se no ano passado.

Segundo a mesma fonte, o número de milionários quase duplicou desde há uma década e a sua riqueza cresceu em 2018 ao ritmo de 2,5 mil milhões de dólares por dia, enquanto a riqueza da metade pobre da população mundial baixou 11% nesse ano.

Por sua vez, o americano Economic Policy Institute informa que os ganhos dos chefes (CEO) de grandes empresas nos Estados Unidos eram agora 312 vezes superiores ao salário médio anual dos trabalhadores; em 1965 eram apenas 20 vezes superiores – o que revela a tendência para uma desigualdade crescente.

No Fórum Económico Mundial em Davos, Suíça, estiveram reunidos muitos dos super-ricos do mundo. Não parece que este gravíssimo problema das crescentes desigualdades de riqueza os tenha preocupado por aí além.