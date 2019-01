Ensaio Geral

Três exposições no MAAT

25 jan, 2019

No Ensaio Geral vamos visitar três novas exposições na Central Tejo, do MAAT. Vamos também saber mais sobre o filme “Debaixo do Céu”, o documentário assinado pelo realizador Nicholas Oulman recheado de memórias e testemunhos de sobreviventes do holocausto que passaram por Portugal quando eram crianças; descobrir um conjunto de biografias de importantes figuras da cultura portuguesa, como Agustina Bessa Luis, que em breve chegarão às livrarias e que têm a particularidade de serem escritas por conhecidos autores nacionais e saber quem é a cantora portuguesa que está a celebrar 30 anos de carreira. Como habitualmente há também as sugestões de Guilherme d’Oliveira Martins.