​Conselho de Diretores

“Falta saber quase tudo” sobre o buraco na Caixa

24 jan, 2019

Os empréstimos ruinosos concedidos pela Caixa Geral de Depósitos (CGD) e violência no Bairro da Jamaica, no Seixal, com focos noutras zonas da grande Lisboa foram temas em análise no Conselho de Diretores desta semana, com Graça Franco, Henrique Monteiro e Pedro Santos Guerreiro.