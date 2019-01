Legos são mais lucrativos do que ações da bolsa

Se tiver blocos de Lego em casa é mais rico do que julga. Então não é que os pequenos tijolos de plástico coloridos são um investimento mais seguro e lucrativo do que o mercado de ações? O único risco que corre com uma peça Lego é pisá-la se andar descalço, são umas dores que não se aguenta.

Victoria Dobrynskaya, uma professora da Escola Superior de Economia de Moscovo diz ter chegado a conclusões factuais. Numa reportagem da agência Bloomberg, Victoria Dobrynskaya apresenta a tese da sobrevalorização dos clássicos.

Por exemplo, um kit Star Wars Darth Revan, comprado por 4 euros em 2014 foi revendido nos leilões do eBay por 28 euros um ano depois. Mais de 600% de valorização.

De acordo com esta professora de economia de Moscovo, o valor das coleções Lego Star Wars e Harry Potter superou o valor das grandes cotadas norte-americanas, com um rendimento de 11% por ano.

Quanto mais antigas são as coleções, maior é a valorização. Mas nem o Batman nem o Indiana Jones superam a valorização da edição de colecionador da nave lendária Millenium Falcon da série Star Wars. Em 2007 custava 460 euros em loja. Foi revendida em 2015 por 3680 euros. Mais 800% de valorização.

Nesse mesmo ano de 2015, a valorização dos tijolos Lego em segunda mão superou e muito o retorno médio dos investimentos em barras de ouro.

Por isso, se tem filhos ou netos que já não ligam nenhuma aos blocos coloridos desta prestigiada marca dinamarquesa, siga estes 6 passos:

1. ter paciência para juntar todas as coleções, dá trabalho mas pode valer a pena;

2. ter um computador e uma conta no eBay;

3. ter instinto para o negócio e pedir uma soma razoável que valha a pena o esforço;

4. ter paciência até encontrar um comprador;

5. arranjar um comprador interessado;

6. receber uma boa soma, comprar mais Lego e revender com uma valorização de não sei quantos por cento.