Gostava de ter descontos nas multas de trânsito?

Que atire a primeira pedra quem nunca fez uma pequena infração que seja no trânsito. Se houvesse uma aplicação que desse descontos nas multas, seria do agrado de muitos, certamente. Há, de facto, uma aplicação assim, mas no Brasil. Explicamos como funciona, não vá alguém das autoridades portuguesas achar a ideia interessante.

O principal objetivo da aplicação é permitir uma comunicação mais fácil com os infratores. Depois de se registar, a app permite ter acesso aos dados dos veículos de que é proprietário e receber avisos e notificações. Se for apanhado pelas autoridades numa infração de trânsito que resulta numa multa, é pela aplicação que recebe a notificação da multa.

Assim que se recebe a notificação, se o infrator se der como culpado e prescindir da contestação da multa, paga de imediato recebendo um desconto que pode ir até 40%. Se não se der como culpado, mas pagar a multa dentro do prazo, o desconto desce para 20%. A partir do momento que acabe o prazo para pagar, já não há descontos… Acresce sim os juros por pagar para lá da data limite.

A aplicação é brasileira e funciona em 15 estados, sendo que a imprensa admite que possa vir a ser alargado em breve.