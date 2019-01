Violência no Bairro da Jamaica, Setúbal e Odivelas. Autoridades "têm de agir com celeridade"

O eurodeputado socialista Francisco Assis apela a uma rápida intervenção das autoridades nos casos de violência no Bairro da Jamaica, Setúbal e Odivelas. Segundo Assis, os casos estão "ligados uns aos outros" e é necessária "muita celeridade" na análise às ocorrências.

"O que é perigoso é permitir que isto se arraste", sublinha Assis.

A PSP tem sido acusada de violência excessiva, depois de uma intervenção feita no domingo, no Bairro da Jamaica, no Seixal. Esta madrugada, no Bairro da Bela Vista, em Setúbal, foram lançados "cocktail molotov" contra a esquadra da PSP e, em Odivelas, vários carros foram incendiados. Os incidentes desta madrugada estão a ser vistos como uma reação à intervenção policial no Bairro da Jamaica.

O outro elemento do painel de debate das terças-feiras, João Taborda da Gama, defende que a prioridade é "saber se há razões de queixa" e, se houver razões de queixa, proceder às devidas correções.

"O que é preciso é não deixar que o rastilho pegue"; adverte.