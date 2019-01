Final antecipada

A fase mais interessante da Taça da Liga tem início logo à noite quando Futebol Clube do Porto e Sport Lisboa e Benfica entrarem no estádio da Pedreira para decidir qual deles será o primeiro finalista da terceira competição mais importante do calendário nacional.

Trata-se de mais um clássico que suscita especial expectativa. É que, se, por um lado, os portistas têm vindo a manter uma regularidade a todos os títulos notável, expressa em vinte e um jogos consecutivos sem conhecer a derrota (20 vitórias+1 empate), teremos do outro lado uma equipa que está a ressurgir no que toca à qualidade do futebol exibido e aos resultados conseguidos.

Sérgio Conceição tem conseguido manter viva a chama do dragão, com uma defesa coriácea, um meio campo servido por jogadores de qualidade acima da média e um ataque simplesmente demolidor, interpretado por Marega e Soares. Nem a ausência já longa de Aboubakar minimiza o poder de fogo que se tem mostrado em todos os jogos.

Quanto ao Benfica, a recente mudança de comando técnico tem vindo a produzir frutos visíveis. Bruno Lage teve o arrojo de alterar o sistema que vinha sendo praticado sob a égide de Rui Vitória e, mesmo sem poder contar com aquele que tem sido o seu atleta mais influente, Jonas, não tem deixado de vencer e começar a convencer.

Uma nota curiosa também a propósito: ao aparecimento fulgurante de João Félix e com proveitos muito importantes, contrapõe-se o desaparecimento de Gedson que se vinha confirmando como uma das maiores revelações dos encarnados, descoberta pelo anterior técnico.

Há aqui uma mão cheia, bem cheia, de razões para que se aguarde o jogo de logo com grande ansiedade.

Para começar o ano civil, o calendário não poderia oferecer-nos melhor.