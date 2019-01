São convidados Jorge Vasconcelos, presidente da NEWES - New Energy Solutions, autor de um novo ensaio da Fundação Francisco Manuel dos Santos sobre “A Energia em Portugal” e o Presidente da Endesa, Nuno Ribeiro da Silva. A moderação está a cargo de José Pedro Frazão.

Jorge Vasconcelos é Engenheiro electrotécnico, licenciado na Universidade do Porto e doutorado na Universidade de Erlangen-Nuremberga. Antigo presidente da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos. É presidente da NEWES, New Energy Solutions.

Nuno Ribeiro da Silva é presidente da ENDESA. Professor catedrático. Foi administrador da EDP, secretário de Estado da Energia e deputado à Assembleia da República.



O lançamento do ensaio de Jorge Vasconcelos “A Energia em Portugal”, acontece no próximo dia 25 de janeiro, às 19h00, no El Corte Inglês, em Lisboa.

O Da Capa à Contracapa é uma parceria da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos