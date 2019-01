As migrações e Portugal

António Vitorino, agora diretor-geral da Organização Internacional das Migrações, sediada em Genebra, falou à agência Lusa e alertou para que as alterações climáticas irão acentuar as migrações forçadas. E considerou a falta de água em certas zonas do globo o “problema mais sério do século XXI”.

Referiu A. Vitorino o caso da Nigéria, que se estima vir a ter em 2013 cerca de 450 milhões de habitantes, cenário que – a concretizar-se – poderá desencadear uma saída em massa do país, por falta de empregos. Além de que a Nigéria é vítima da extrema violência terrorista do grupo Boko Haram, que quer instalar no norte da Nigéria um estado islâmico, o que já provocou mais de 2,6 milhões de deslocados internos desde há uma década.

Com o envelhecimento demográfico na Europa (sendo Portugal um dos países onde tal envelhecimento é mais rápido) os imigrantes são necessários. Se possível, entrando legalmente na UE.

A Europa reagiu mal às migrações

As crescentes migrações são uma das faces da globalização. Elas atingiram a Europa vindas sobretudo de África, nuns casos fugindo a combates sangrentos, noutros procurando escapar à miséria e à fome. Muitos morrem afogados no Mediterrâneo, que tentam atravessar em condições por vezes impossíveis.

Ainda mais trágico, esta situação é economicamente explorada por traficantes, que, além de extorquirem dinheiro aos migrantes, não raras vezes os tratam como escravos, nada se importando com os riscos de morte que correm.

A Europa reagiu mal ao drama da imigração, em boa parte por medo do terrorismo islâmico – com os refugiados poderiam vir terroristas, dizia-se. É um perigo real: registaram-se na Europa muitos atentados do terrorismo islâmico. Mas na sua maioria foram executados por pessoas nascidas e educadas na Europa.

Não houve solidariedade para com os países que, a norte do Mediterrâneo, mais refugiados receberam (Itália e Grécia, agora também a Espanha). Não foi possível instituir um regime de quotas para os países da UE acolherem imigrantes e refugiados. Pior: alguns Estados membros da UE, nomeadamente antigos países satélites do comunismo soviético, pura e simplesmente recusam receber imigrantes, receando perder a sua identidade nacional.

A experiência portuguesa

Portugal tem uma forte identidade nacional – é o país europeu com fronteiras mais antigas. Até hoje não conheceu imigrações em massa, mas tal poderá acontecer no futuro (via Espanha, por exemplo). Não creio que surjam problemas de perda de identidade. Mais: os portugueses têm uma longa tradição de emigração e, também, uma curta experiência de imigração.

Os portugueses sabem que as migrações não são uma realidade nova. No século XIX muitos milhares de portugueses emigraram para o Brasil, uma grande e antiga colónia portuguesa que se tornou independente em 1822. Os portugueses emigraram também para outros destinos – Estados Unidos (vindos sobretudo dos Açores), Venezuela (principalmente a partir da Madeira), Canadá, etc. Mas no Brasil falava-se e fala-se uma língua que os portugueses entendem (embora a inversa não seja verdadeira). Por isso era o destino preferido.

Nos anos 50 e 60 do século XX o destino principal passou a ser outro: os portugueses emigraram maciçamente para a Europa continental, para França sobretudo, embora esse tenha sido um período de forte crescimento económico em Portugal. Mas as colónias – nomeadamente Angola e Moçambique – nunca atraíram muitos portugueses, apesar de o apego ao “império colonial” fosse forte entre os políticos nacionais nos últimos anos da monarquia e na I república; foi, mesmo, o argumento principal para a entrada tardia do país na I guerra mundial na Europa. Antes dessa entrada já havia combates sangrentos entre militares portugueses e alemães em Angola e Moçambique.

Na altura do movimento descolonizador, que se acentuou na Europa depois da II guerra mundial, o Estado Novo de Salazar recusou-se a seguir os novos ventos. E quando desencadeadas as primeiras guerras de independência nas colónias portuguesas, Salazar respondeu com o envio de contingentes militares para Angola, Moçambique e Guiné-Bissau.

A rejeição do regime ditatorial português ficou a dever-se sobretudo à incapacidade desse regime encontrar uma solução política para a guerra colonial em três frentes. Esse foi o grande impulsionador do movimento militar de 25 de Abril de 1974. A revolução, que abriria as portas à democracia no país, levou a uma precipitada descolonização.

O que também provocou uma maciça entrada no país de colonizadores portugueses e de naturais daqueles territórios, dilacerados por subsequentes guerras civis.

O “milagre” dos retornados

Terá surpreendido muita gente que, depois de passar décadas a ouvir que “Angola é nossa” e que Portugal ia “do Minho a Timor”, não tenha havido grande comoção social no país por causa do fim do pretenso império. Afinal, não havia ligações profundas com as colónias na maioria dos portugueses.

A descolonização foi trágica, sim, para muita gente em África, tendo desencadeado mortíferas guerras civis em Angola e Moçambique. Os cerca de 600 mil colonos portugueses que voltaram a Portugal, depois de perderem tudo em África – os chamados retornados –, protagonizaram, porém, um autêntico milagre no seu regresso ao país.

Com a economia portuguesa de rastos e a política em convulsão, temeu-se o pior. Ora as coisas acabaram por correr muito melhor em Portugal do que correram, por exemplo, em França com o regresso dos ex-colonos, vindos de uma Argélia tornada independente após uma feroz guerra colonial. Décadas depois dessa independência ainda em França se registavam problemas com os ex-colonos regressados da Argélia.

Em Portugal, pelo contrário, viu-se uma inesperada capacidade para integrar os que vieram das ex-colónias africanas. Claro que muitos retornados passaram por situações difíceis e dolorosas nos primeiros tempos após o regresso a Portugal. Mas uma grande parte deles lançou-se ao trabalho, sobretudo em pequenos negócios – postos de abastecimento de combustíveis, restaurantes, pequeno comércio, etc. Na altura escrevi que eles eram a iniciativa privada que tinha ajudado a economia nacional a não soçobrar.

Claro que os retornados eram portugueses, com uma língua e uma cultura próximas da predominante em Portugal. Mas deixa-nos a esperança de, se tal um dia for necessário, virmos a ter um acolhimento semelhante a gente de outras culturas.