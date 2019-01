Brexit, do lado da UE

Durante os dois anos de árdua negociação da UE com o Reino Unido sobre o Brexit aconteceram duas coisas positivas: ao contrário do que muitos previam e alguns desejavam, nenhum outro Estado membro quis seguir o exemplo britânico, solicitando a saída da UE. Estados membros que estão hoje em confronto mais ou menos aberto com Bruxelas (Hungria, Polónia, Itália, etc.) não deram qualquer indício de quererem abandonar a Europa comunitária.

O segundo facto positivo também era pouco previsível: a unidade dos 27 manteve-se sem falhas, enquanto do lado britânico se multiplicavam as divisões e os conflitos. Mérito, em grande parte, de Michel Barnier, o negociador-chefe da UE, e também da Comissão Europeia.

Na segunda-feira T. May apresentará o seu plano B, que será votado na Câmara dos Comum a 29 do corrente mês. Em Lisboa, ontem, M. Barnier repetiu que a UE apenas aceitará rever algo no tratado negociado e rejeitado no parlamento britânico se o Reino Unido alterar as suas “linhas vermelhas”. Bruxelas, disse M. Barnier, “estaria disponível para negociar um tipo de relação mais próxima do Reino Unido com a UE, como, por exemplo, um modelo semelhante ao que a Noruega tem” com a Europa comunitária.

Ora um modelo desses implicaria que o Reino Unido e a UE formassem uma união aduaneira (o que resolveria o problema da fronteira irlandesa). Só que T. May já afastou essa hipótese, pois os conservadores eurocéticos ameaçaram chumbar o plano B nos Comuns se houver união aduaneira. Aliás, não faz sentido esperar de quem chumbou tão claramente o acordo de saída negociado por May esteja disponível para aprovar outro mais desfavorável para os britânicos, na perspetiva dos eurocéticos.

Inversamente, parece razoável a UE não dar ao Reino Unido mais benefícios do que a outros países externos – por exemplo, acesso ao mercado único europeu, exceto para a livre circulação de pessoas. Em suma, o impasse continua e será muito difícil evitar uma saída do Reino Unido sem acordo.