Portugueses nunca gostaram tanto da sétima arte

O ano passado foi o melhor ano de sempre para a Warner Brothers em Portugal, com uma faturação de 12.8 milhões de euros.

Foi o ano da estreia de filmes como "A Freira Maldita", "Aquaman", "Os Monstros Fantásticos: Os Crimes de Grindelwald" e "Assim Nasce uma Estrela".

O filme que tem como protagonistas Lady Gaga e Bradley Cooper estreou a 11 de outubro de 2018 e, até ao último dia do ano passado, foi o que mais rendeu em receita bruta: dois milhões de euros. E as listas de músicas das rádios herdaram esta canção, que é uma das mais ouvidas e também visualizações no YouTube.

Só no canal oficial de Lady Gaga, o videoclipe conta cerca de 200 milhões de visualizações, mais de 66 mil comentários e 1.8 milhões de “likes” e 46 mil “dislikes”, o que significa que por cada dedo para baixo, há 39 polegares que se levantam em sinal de aprovação.

Mas a Warner Brothers também é Bugs Bunny e Daffy Duck, os desenhos que já contam com 80 anos. A estes juntam-se o Coiote e o Beep Beep, o Porky Pig, o gato Sylvester e o pássaro Tweety que, juntamente com Michael Jordan, fizeram uma das produções cinematográficas mais rentáveis. Se não na bilheteira, pelo menos no merchandising.

Em 1996, o Space Jam atingiu 230 milhões de dólares de bilheteira. Um desempenho tímido, se comparado com os 266 milhões de Batman Forever.

No entanto, a produção de uma hora e 27 minutos que reuniu as celebridades animadas da Warner Brothers, com um dos mais notáveis basquetebolistas da história da NBA, teve um efeito muito para lá daquele que a produtora podia imaginar.

De acordo com o jornal 'Chicago Tribune', todos os produtos do Space Jam renderam 1,7 mil milhões de euros que - com a multiplicação do tempo – chegaram perto dos 5.2 mil milhões de euros, devido ao comercialização dos artigos alusivos a Bugs Bunny, Daffy Duck, Sylvester, Tweety, Marvin, o Marciano e, também, as famosas Air Jordan da Nike com o único, o inigualável e irrepetível Bugs Bunny estampado nas sapatilhas.