A luta vai continuar

Este Janeiro, que ainda pouco passou de meio, estava mesmo fadado para ser um mês de grande intensidade no que toca a competições de futebol: campeonato, taças de Portugal e da Liga, de tudo para todos os gostos, com calendários soberbos, em que a competência dos mais fortes vai ser posta à prova no espaço de poucos dias.

Para um breve interregno na Taça de Portugal, aí temos de novo a nossa prova maior, agora a entrar na primeira jornada da segunda volta e com dificuldades à vista para as equipas da dianteira.

Para começar, logo à noite, duas saídas complicadas para o duo da frente.

O líder da tabela, Futebol Clube do Porto desloca-se a Chaves, enquanto o Benfica regressa a Guimarães, donde saiu há três dias, e na mesma em circunstâncias complicadas.

No sábado, para completar o ramalhete, o Sporting será anfitrião do Moreirense, equipa de nível, muito bem orientada, e com um palmarés muito interessante.

Aos dragões incumbe tarefa que envolve riscos. Para além dos danos físicos em alguns dos seus elementos principais, vão ter pela frente uma equipa que deseja ardentemente abandonar a situação incómoda com que se debate na classificação. Esta é, aliás, uma situação a que os flavienses não estão muito habituados. Com novo treinador e já com alguns reforços de inverno, o Desportivo tudo vai fazer para causar mossa a um adversário tão cotado.

No estádio do Fundador, a equipa de Bruno Lage pode contar com mais uma prova de fogo.

Sem ter esquecido as dificuldades recentes por que passou, o Benfica tem ainda de contar mais alguns reforços com que o onze minhoto vai poder já contar, sendo o de Tozé o mais referenciável. Está, assim, para confirmar a veia ganhadora dos encarnados, parecendo certo que o Don Afonso Henriques não será o palco mais recomendável para alimentar optimismos exagerados.

Aos leões também não aguarda tarefa fácil. Mesmo jogando no seu estádio, a equipa comandada por Marcel Kaizer parece estar distante de poder ser apelidada de uma grande equipa. A confirmá-lo ficaram algumas exibições marcadas por alguma irregularidade, entre as quais avulta, sobretudo, aquela que foi produzida em Tondela e da qual resultados estragos muito visíveis.

Depois, quase sem tempo para respirar, a meio da próxima semana, estará de volta a Taça da Liga.

Ou seja, daqui por pouco mais de uma semana se saberá quem é o sempre tão badalado campeão de inverno.