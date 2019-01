Conselho de Diretores

Reconfiguração da direita em curso?

18 jan, 2019

A luta pelo poder no PSD, as mudanças na direita, a prisão do antigo ministro Armando Vara por tráfico de influências e o chumbo do acordo do Brexit pelos deputados britânicos foram temas em destaque no Conselho de Diretores desta semana, com os comentadores Graça Franco, Henrique Monteiro e Pedro Santos Guerreiro.