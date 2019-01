Sem novidades

Os quartos-de-final da Taça de Portugal não proporcionaram surpresas, isto é, os mais fortes conseguiram arribar às meias-finais, ainda que as vitórias alcançadas por Braga, FC Porto e Benfica tenham ficado por um registo muito minguado, tendo o Sporting restado como a excepção com a vitória de ontem à noite, em Santa Maria da Feira.

De todos os desafios, o Guimarães-Benfica tinha honras de maior cartaz. E acabou mesmo por ser um bom jogo com os encarnados a alcançarem a terceira consecutiva sob a égide de Bruno Gaspar que, de novo, mexeu na estrutura herdade de Vitória. E com proveitos, como se viu.

Resta agora saber se é para continuar nos jogos desafios que se perfilam no horizonte, e que se reflectem num calendário complicado. Só frente ao Sporting, o Benfica terá que se apresentar três vezes no escasso período de quinze, perfilando-se ainda no seu caminho FC Porto e e a hipótese do Sporting de Braga.

Quanto aos portistas, foram visíveis as dificuldades para se desembaraçarem dos vizinhos de Matosinhos. O Leixões, que nem parecia uma equipa do segundo escalão, foram mesmo capazes de obrigar os dragões a tempo extra, num jogo que em 120 minutos contabilizou 58 faltas - 35 dos portistas/23 dos matosinhenses - marca estranha e que deve ser motivo de reflexão.

Os minhotos do Sporting de Braga também venceram por apenas um golo, ainda assim o suficiente para terem contribuído para que o Desportivo das Aves tivesse atirado o seu treinador pela borda fora.

Nas meias-finais, fase disputada em duas mãos, teremos Benfica-Sporting e FC Porto-Sp. de Braga.

Curiosamente, na" final four" da Taça da Liga que se seguirá, estarão as mesmas quatro equipas, o que permite prever um começo de ano explosivo.

Veremos quem sai mais forte destes testes difíceis para todos.