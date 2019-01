​Casa Comum

Desafio a Rui Rio é "extemporâneo e um pouco irresponsável"

17 jan, 2019 • Redação

A luta pelo poder no PSD e o chumbo do acordo para o Brexit pelos deputados britânicos foram temas em destaque no Conselho de Diretores desta semana, com o socialista Fernando Medina e o social-democrata Paulo Rangel.