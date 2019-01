"Tricotometria". Matemática de agulhas e novelos de lã

Nunca fui um grande fã de trabalhos manuais, e ainda tenho presentes na memória as aulas do sexto ano de escolaridade, metade delas dedicadas à pequena carpintaria, a outra metade serviam para (tentar) aprender a bordar.

Com as madeiras, tudo bem. O problema foi quando chegámos à parte dos têxteis. A professora distribuiu a tela em plástico e novelos de lã, fiquei paralisado a olhar para aquilo. Mas como tinha de começar por algum lado, a primeira opção foi o padrão: escolhi fazer uma sequência de linhas verticais azul e grená para homenagear o Barcelona dos inícios de 90 do século passado, que tanto gozo me dava ver.

E lá saiu uma camisola do Barça em forma de porta moedas que, entre bordar o padrão e costurar a toda a volta, demorou toda a vida e mais seis meses.



Prometi para nunca mais. Até que um dia destes deparei-me com uma entusiasta do tricô. A senhora lá explicou que aquilo é muito simples, até que disse que, ‘parecendo que não, isto tem muita matemática’.

Fiquei a pensar no assunto e encontrei blogs da especialidade.

Quantos pontos de tricô existem? A "Mon Tricot", que é uma espécie de bíblia das tricotadeiras, diz que há entre 1300 e 1500 pontos possíveis. Há o ‘ponto meia’, o ‘ponto rede’, o ‘ponto favos de mel’, há um termo técnico para tudo o que nasce da junção de duas agulhas e um novelo de lã.

A matemática está toda lá. Desde logo nos aumentos e nas diminuições. Que não são necessariamente somas e subtrações.

Imagine que numa fila de 30 malhas pedem para diminuir 5 malhas na linha seguinte. Com quantas ficamos no final? 25? Errado. E o pior é que se levar tudo até ao fim com contas mal feitas, tem de corrigir o esquema desde do início. E isso dá um grande 31.

Por isso, siga as instruções de um blog da especialidade: "se na fila anterior tinha 30 malhas e tem de diminuir 5 malhas, a conta é de dividir: 30 por 5 dá 6. Anota o número e sabe que nessa linha tem de tricotar (4 malhas + diminuição) x 5 repetições. Fala quem sabe. Créditos de Filipa Carneiro. Por isso, quando chega a essa fila sabe exatamente qual é o esquema sem precisar de recorrer à calculadora.

E o que mais impressiona, pela positiva, é a destreza de quem tricota com gosto, como quem faz música. Em 2018, uma passageira de comboios na Alemanha fez tricô de intervenção para contestar os atrasos das carruagens.

Cada cor correspondia a uma determinada quantidade de minutos de atraso. Vai daí nasceu um cachecol que se tornou viral nos leilões do eBay com mais de 1.800 euros em licitações.