O eurodeputado socialista Francisco Assis considera que nos últimos anos "não se avançou quase nada no pacto para a Justiça". O setor esteve em análise no espaço de debate do programa Carla Rocha - Manhã da Renascença, a propósito do arranque do ano judicial e da entrevista concedida à Renascença pela ministra da Justiça, Francisca Van Dunem.

Assis diz que a falta de avanço deve-se ao acentuar, no seu entender exagerado, das clivagens políticas e espera que "a próxima legislatura seja de mais compromissos".

Já o professor universitário João Taborda da Gama diz que "há uma grande desconexão entre parte do setor da Justiça e a população".

"Ano após ano, magistrados e juízes continuam a ser aquela classe proifssional em que os portugueses menos confiam", remata.