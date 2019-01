​Novidades na campanha eleitoral

Até há pouco, as campanhas eleitorais – sobretudo nas eleições autárquicas – eram marcadas por uma chuva de inaugurações. Algumas delas úteis, outras nem tanto, como os pavilhões gimnodesportivos que, depois, muitos deles fraca utilização tiveram.



A novidade, agora, é anunciar grandiosos investimentos e importantes medidas para os próximos anos, promessas cuja concretização ninguém pode garantir, até porque muitas delas dependerão de governos futuros. Acabar com as propinas no ensino superior em 2030, por exemplo, é uma aspiração respeitável do ministro Manuel Heitor, mas não passa disso.

Também se anuncia a construção de novos hospitais, em Évora, por exemplo. É uma tentativa de desviar as atenções da situação dramática em que hoje se encontram muitos hospitais, cujos dirigentes se demitem sucessivamente por absoluta falta de meios humanos e materiais.

Onde as coisas foram mais longe foi no investimento ferroviário. O leitor talvez se lembre das críticas do PS à alegada obsessão pelo cimento – isto é, autoestradas – dos governos de Cavaco Silva. Pois os governos do PS que se seguiram nada fizeram para valorizar o transporte ferroviário, ao contrário do que prometeram. Os executivos chefiados por José Sócrates até levaram a construção de autoestradas a níveis claramente excessivos.

Recentemente, o desinteresse governamental pela ferrovia e as cativações do ministro Centeno conduziram ao quase colapso do transporte de passageiros em comboios. Continua a haver queixas de supressões e atrasos, por exemplo na linha do Algarve, na linha do Oeste, etc. Mas o governo exibe agora fantásticos planos de investimento público no caminho de ferro para o futuro próximo, depois de o ter deixado cair para níveis irrisórios nos mais de três anos em que está no poder. Quem quiser que acredite.