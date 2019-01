Vamos à taça

Ainda que sem interferir na marcha do campeonato, a Taça de Portugal está de volta para a realização dos quartos-de-final onde teremos uma agradável mistura de clubes pertencentes a mais de um escalão.

De facto, o Leixões tem conseguido sobreviver ao esmagamento dos mais fortes e por isso vai hoje apresentar-se no seu velho estádio de Matosinhos onde terão honras de visita grande com a chegada do seu vizinho Futebol Clube do Porto.

Antes disso, teremos a deslocação do Sporting de Braga à Vila das Aves onde o espera o detentor do título de campeão da Taça de Portugal, alcançado há ainda apenas alguns meses no estádio Nacional frente ao Sporting Clube de Portugal.

Claro que os arsenalistas são favoritos e, mais do que isso, sérios candidatos à vitória final na competição. Só que nestas coisas de taça é sempre demasiado arriscado apostar em vencedores.

O grande jogo da noite está programado para Guimarães onde o Benfica vai tentar confirmar a sua entrada em novos tempos pela mão do seu novo responsável técnico, Bruno Lage que, cinco dias depois, terá de voltar ao estádio vimaranense para ali prestar segunda prova, só que em circunstâncias menos decisivas.

Na Taça, o Vitória tem ambições iguais às do Benfica. Do seu historial fazem parte várias participações na festa do Jamor, sendo a de melhor recordação aquela em que os então comandados por Rui Vitória levaram a melhor sobre o onze então liderado por Jorge Jesus.

Será excessivamente ousado apontar um vencedor, com a certeza de que teremos um jogo muito disputado e de resultado “pendurado” até ao fim.

Um dia depois, lá iremos, para finalizar os leões jogam a sua sorte em Santa Maria da Feira.

Depois de terem conhecimento dos estragos das vésperas, leões e fogaceiros avançarão com a mesma determinação dos parceiros que abrem “hostilidades” logo à noite.