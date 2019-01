Fragmento da lua vendido por 534 mil euros

Está à procura de casa? Então este episódio é para si.

Mais de 530 mil euros é o preço pelo qual foi vendido um meteorito lunar encontrado num deserto na Mauritânia.



O fragmento de cinco quilos e meio foi licitado numa sessão realizada pela RR Auction. A leiloeira de Boston, nos Estados Unidos, contava vender a pedra da lua por cerca de meio milhão de dólares.

Ora bem, é aqui que entra a casa. Se bem que, na maior parte dos casos, um imóvel por 530 mil não é lá muito acessível à generalidade dos portugueses.

Isso é para os vistos gold. E há muitos estrangeiros interessados em comprar casa em Portugal ao abrigo da concessão destas autorizações de residência. Valor mínimo da casa: 500 mil euros.

Quase tanto como este calhau lunar leiloado nos Estados Unidos. 530 mil euros que dão para comprar dois bons apartamentos T3 para um casal da classe média.

Anda tanta gente à procura de casa e aparece-nos esta exorbitância por um pedaço de lua dividido em seis partes que, de acordo com os especialistas, terá sido o resultado de uma colisão de outro meteorito contra a bola branca com crateras que nos ilumina as noites.