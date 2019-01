"PSD em crise é a normalidade da nossa democracia"

Henrique Raposo diz que o "PSD em crise é a nomalidade da nossa democracia". É a leitura do comentador da Renascença face à cada vez maior contestação ao líder do partido, Rui Rio. Na sexta-feira, o antigo líder parlamentar do PSD Luís Montenegro manifestou disponibilidade para se candidatar à liderança e desafiou Rui Rio, que completou no domingo um ano de mandato, a convocar eleições diretas antecipadas de imediato.

"Era inevitável", diz Raposo, considerando que Rio tem sido mais "um ministro sobra de António Costa" do que um líder da oposição.

"O líder da oposição tem de ser um bulldog e isso não está a acontecer", acrescenta.

Já Jacinto Lucas Pires diz que ganhe quem ganhar a disputa do PSD, o partido vai "sair mais fraco".

"Marques Mendes consegue ver nisto uma clarificação, eu só vejo confusão", remata o escritor.