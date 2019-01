Ásia, o continente dos gigantes

Há sítios no mundo em que os números são, por si só, impressionantes. E, normalmente, aqueles que nos chamam mais a atenção remetem-nos para a exorbitância.

A Rússia é um país de dez mil quilómetros com 11 fusos horários. Só a parte europeia da Rússia, que corresponde a 25% do território total do país, tem onze vezes mais habitantes do que Portugal.

Apesar dessa região ser apenas um quarto do país, a população que lá habita representa 78% do total da população russa, com 110 milhões de pessoas.

Os restantes 31 milhões de cidadãos russos vivem nos 75% de território que integram o continente asiático.

A Ásia é composta pelos maiores países, alguns são os mais populosos do mundo.

Na China, um hotel de cinco mil toneladas foi transladado em 40 horas, ou seja, menos de dois dias em contínuo. O que, na verdade, aproximam-se do tempo médio de trabalho em Portugal, no espaço de uma semana.

A deslocação do hotel foi apenas de 35 metros e meio, numa operação extremamente delicada que recorreu à mais apurada tecnologia de movimentação de edifícios.



Além das cinco mil toneladas de peso físico, este hotel tem um inestimável peso histórico: foi construído em 1954, e foi o primeiro a abrir as portas a cidadãos estrangeiros depois da revolução que fundou a República Popular da China em 1949.

Tem apenas três andares e 3.8 mil metros quadrados. Mantém-se intacto na estrutura e na fachada para preservar a memória.