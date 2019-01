Ensaio Geral

“Recém-Nascidos” e “Sopro” no D. Maria II

12 jan, 2019 • Maria João Costa, com assistência técnica de Diogo Rosa

O Ensaio Geral desta semana foi gravado ao vivo no Teatro Nacional Dona Maria II, em Lisboa. O ciclo “Recém-Nascidos” e a peça “Sopro” foram temas de conversa com os convidados Sara Barros Leitão, João Cachola, Mariana Magalhães e Isabel Abreu. Guilherme d’Oliveira Martins, do Centro Nacional de Cultura (CNC), revela as suas sugestões semanais.