São Bento à Sexta

As guerras do PSD e os telefonemas do Presidente

11 jan, 2019 • Eunice Lourenço

Com o PSD em dia de grande ebulição, as editoras de política da Sábado, Maria Henrique Espada, e da Renascença, Eunice Lourenço, comentam a pressa de Luís Montenegro e a repórter parlamentar Paula Caeiro Varela dá conta de como a bancada social-democrata viveu este dia de debate quinzenal. Com a moderação de Celso Paiva, a conversa também passa pelos anúncios de obras e termina no telefonema presidencial que deu muito que falar quase toda a semana.