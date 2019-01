Conselho de Diretores

Uma "carroça à frente dos bois" no aeroporto

11 jan, 2019

A tomada de posse de Nicolás Maduro na Venezuela, o novo aeroporto do Montijo, o possível fim das propinas, a entrevista de Mário Machado e os telefonemas do Presidente da República para as televisões são temas em destaque no Conselho de Diretores desta semana, com Graça Franco, Pedro Santos Guerreiro e Henrique Monteiro.