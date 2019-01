​Assis fora das europeias? “Não tenho indicação nem num sentindo, nem noutro”

O eurodeputado socialista Francisco Assis diz que não sabe de nada sobre a alegada intenção do PS em exclui-lo da lista às eleições europeias, em maio.

“Não tenho indicação nem num sentindo, nem noutro”, afirmou o comentador no espaço de debate do programa Carla Rocha – Manhã da Renascença.

A hipótese de exclusão é avançada, esta quinta-feira, pela rádio TSF.

Francisco Assis garante ainda assim que, caso se venha a verificar essa exclusão, isso “não vai abrir nenhum conflito” nem com o líder do partido, António Costa, nem com o partido.

“A coisa mais normal é que no final de uma legislatura tudo volte ao ponto zero”, sublinha.

Nestas declarações explica que no Partido Socialista quem tem tido a responsabilidade de apresentar as listas é o secretário-geral do partido, sendo depois aprovadas pela Comissão Política Nacional. “Tenho a absoluta certeza que o PS vai apresentar uma lista com qualidade, inteiramente comprometida com a nossa opção europeísta e eu estarei sempre na primeira linha de apoio ao Partido Socialistas nas próximas eleições europeias”, acrescenta.

Sobr esta questão, o professor universitário João Taborda da Gama preferiu não se alongar em comentários, garantindo que esta é uma "questão interna do PS". Ressalvou, no entanto, o seu apreço por Assis que considerou ser uma "voz ponderada e construtiva", que "prestou um serviço a Portugal, independentemente do partido".

As eleições europeias estão marcadas para 26 de maio.