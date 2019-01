​A “democracia” bolivariana

Nicolas Maduro toma hoje posse de Presidente da Venezuela. É o seu segundo mandato. No primeiro escavacou a democracia e a economia venezuelanas. A operação populista tinha começado com Hugo Chavez, que distribuiu dinheiro às camadas pobres, mas pouco ou nada fez para tirar o seu país da dramática alternativa entre uma direita corrupta e uma esquerda irresponsável e pouco democrática.



Maduro não possui o carisma e a inteligência tática de Chavez. Por isso o país com as maiores reservas mundiais de petróleo tem agora falta de combustíveis. Aliás, falta tudo na Venezuela, desde bens alimentares até medicamentos, o que tem levado a um brutal surto emigratório. Calcula-se que, em média, mais 5 mil pessoas saiam da Venezuela por dia, com destino a outros países sul-americanos. Hoje haverá quase 2 milhões de venezuelanos a viver no estrangeiro, contra 700 mil em 2015, quando a crise já era aguda.

País rico em petróleo, a Venezuela atraiu no passado muitos europeus, incluindo milhares de portugueses, sobretudo originários da Madeira. Uma significativa parte deles já regressou a Portugal; muitos relatam a terrível situação de insegurança e de repressão em que viveram.

Numerosos portugueses com pequenos comércios naquele país tiveram que enfrentar as determinações de Maduro de venderem abaixo do custo. E Maduro proibiu os empresários de despedirem qualquer trabalhador. É com esse tipo de barbaridades que o presidente da Venezuela tenta controlar uma híper inflação e um desemprego galopante…

Portugal, como a UE, não estará representado a nível político na cerimónia de posse de Maduro. A UE não considera livres e democráticas as últimas eleições presidenciais na Venezuela. Pelo menos 14 países da América Latina não reconhecem Maduro como presidente legítimo. Os Estados Unidos e o Canadá também não. Claro que Maduro e os que ainda o seguem atribuem a situação trágica do povo venezuelano ao “inimigo externo” – os EUA, que eles acusam de promover ações violentas no país, para forçar uma mudança de regime.

O Presidente Trump, com a sua inépcia diplomática, ajudou Maduro ao ameaçar invadir a Venezuela. Uma ameaça absurda, mas que – tal como o bloqueio dos EUA a Cuba há décadas – serve apenas para desresponsabilizar as autoridades venezuelanas, permitindo-lhes culpar os americanos pela desgraça do seu povo.