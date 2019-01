Utilize o seguinte código HTML para publicar este audio no para o seu blog ou página pessoal:

Edição da Noite

Montijo levanta voo

10 jan, 2019

Na Edição da Noite desta quarta-feira, 9 de janeiro de 2019: a posição da Ordem dos Engenheiros sobre o novo aeroporto do Montijo, os problemas no campo de refugiados de Moria, na Grécia; o programa Casa Comum e o Biblioteca de… com João Gesta.