Casa Comum

"Não é com censura que combatemos" extrema-direita

10 jan, 2019

A polémica sobre a entrevista de Mário Machado na TVI, o acordo para o novo aeroporto do Montijo e o Brexit são alguns dos temas em destaque no Casa Comum desta semana, com o socialista Fernando Medina e o social-democrata Paulo Rangel. "Não é com censura que combatemos" extrema-direita, afirma Paulo Rangel.