​Há uma mega-loja de chineses no seu telemóvel entre as apps mais descarregadas

Se olharmos para a lista das aplicações gratuitas mais descarregadas – quer na App Store, quer na Google Store – vemos nomes bem conhecidos, sobretudo de redes sociais: WhatsApp, Facebook, Instagram.

Mas depois, nesse mesmo ranking, há outras que são menos óbvias. Por exemplo, a Wish. Esta aplicação é, no fundo, uma gigantesca loja de chineses, no seu telemóvel. Esta app, que está na lista das 10 mais descarregadas quer na Google, quer na Apple, tem tudo à venda com preços de chinês e vindos de facto da China.

Outra aplicação que aparece nos rankings é o MB Way, a app da SIBS que ganha cada vez mais utilizadores e funcionalidades. Pode, por exemplo, fazer transferências imediatas e gratuitas usando apenas o número de telemóvel ou até levantar dinheiro ou fazer pagamentos sem usar o cartão.

Depois também há jogos. Aliás, é um jogo o que lidera os rankings. Brawl Stars é como se chama o jogo que está em primeiro lugar. É um jogo de ação, com aparência relativamente infantil e com os objetivos mais ou menos de sempre – colecionar moedas e jóias para aumentar os poderes das personagens.