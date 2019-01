"Hotéis para animais" foi o serviço mais procurado em 2018

O que têm em comum os animais de estimação com a certificação energética? Ou a pintura da casa com o "personal training"? Neste caso pode nem ser descabido de todo, afinal se a casa for grande e tiver de pintá-la de uma ponta à outra não há dúvida de que vai queimar calorias sem precisar de ter ao seu lado o rapaz de porte atlético e musculado para motivá-lo, ou motivá-la.

Antes que dispersemos mais do assunto do dia, sabia que os serviços mais procurados pelos portugueses em 2018 foram "Hotéis para animais" e "Certificação Energética"?

Pelo menos, estes foram os serviços mais requisitados pelos consumidores na Fixando, uma aplicação de telemóvel em que basta dizer qual o serviço pretendido e, em 48 horas, recebe cinco propostas de prestadores em diversas áreas. Em 2018, a aplicação tinha 10 mil prestadores de serviços, que receberam uma média 140 pedidos de informação por dia.

Andando para cima e para baixo no "top 10" dos mais requisitados, percebemos que os números contam histórias mas, acima de tudo, revelam tendências.

A categoria "Hotéis para animais" registou o pico de pedidos de reservas em antecipação e durante os períodos das férias do verão e do Natal. Em comparação com 2017, o aumento é de 87%, o que, certamente, traduz a preocupação crescente dos portugueses com o bem-estar dos seus animais.

Já agora, a categoria "Treino de cães" ocupa a nona posição no "top 10" dos especialistas mais procurados.

Mais acima, no segundo lugar, encontramos "Certificação Energética". Faz sentido, porque com a nova dinâmica do mercado imobiliário, o certificado de A+ a F é obrigatório para construção e reabilitação de edifícios, e a avaliação do engenheiro pode valorizar ou depreciar o valor de uma casa na hora de tentar vendê-la.

Do segundo para o décimo lugar do ranking, encontramos "Remodelações e construção", mais um sinal que revela a nova dinâmica no imobiliário.

Continuando, em terceiro lugar encontramos o "Aluguer de insufláveis", porque aniversário de crianças sem um insuflável nem parece festa. É ver os adultos a roerem-se de inveja porque a idade recomenda-lhes que tenham juizinho, enquanto os petizes saltam e saltam e saltam, e riem e riem e riem.

"Personal Training" foi o sexto serviço mais requisitado em 2018, principalmente antes do verão. Também é provável que seja particularmente procurado nesta altura do ano, em que despertamos o atleta de alta competição que há em nós e soamos as estopinhas para tornear a silhueta, depois das seis mil calorias que consumimos quase diariamente entre o Natal e o Ano Novo.



E há um serviço para os responsáveis por este agregador de serviços é um fenómeno de 2018: "Limpeza de terrenos", infelizmente não pelas melhores razões.



A tragédia dos incêndios em 2017 colocou pressão sobre os proprietários para que limpassem os seus terrenos florestais. E como o primeiro prazo era 15 de março, em fevereiro esta categoria registou uma taxa de procura de 200%.