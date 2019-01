​A procissão só vai a meio

O Futebol Clube do Porto a cada jogo que passa consolida a sua liderança e, face às 18 vitórias consecutivas já alcançadas, continua a dar a ideia de que não terá muitas dificuldades para repetir a conquista do título.



Mesmo sem brilhar, a equipa comandada por Sérgio Conceição desembaraçou-se facilmente do Nacional da Madeira, aliás um adversário a calhar para esta fase da temporada.

Os madeirenses ainda tentaram dar um ar da sua graça quando reduziram para a diferença mínima (2-1) à beira do intervalo mas, no segundo tempo Brahimi voltou a sossegar os espíritos eventualmente mais inquietos.

Ao contrário, o Sporting baqueou em Tondela e em circunstâncias que revelam a fragilidade da equipa numa altura em que os seus prosélitos começavam a acreditar que a perseguição aos portistas poderia proporcionar ainda dias mais felizes.

Pura ilusão. Os beirões trataram de fazer pela vida logo aos cinco minutos, perante a complacência da defesa contrária, e depois, mesmo com apenas dez em campo, ainda foram capazes de aumentar essa diferença.

Só perto do fim, e de forma trapalhona, e esta foi a imagem do seu jogo quase durante todo o tempo, os leões conseguiram atenuar os estragos, mas sem daí tirar qualquer benefício pontual. Agora, a oito pontos dos dragões dispõem de uma excelente oportunidade em Alvalade dentro de cinco dias, ficando no entanto muitas dúvidas sobre se serão capazes de a aproveitar.

Há nesta equipa do Sporting jogadores que não são capazes de provar que merecem defender um emblema tão valioso e prestigiado. E as lacunas são tantas e de tal ordem que é difícil adivinhar se o mercado de inverno vai ajudar a resolver tantos problemas.

Além disso, os “segredos” de Kaiser parece terem sido descobertos, pelo que até as equipas mais modestas começam a mostrar capacidade para lhe pregar a partida.