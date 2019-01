Espaço 2019. O que nos espera?

50 anos depois do Homem na Lua, 40 anos depois do Comandante Koenig, olhamos para o Espaço hoje: que missões estão em curso hoje em dia? Há novos parceiros no mapa mundial da corrida espacial. Quanto tempo falta para o homem pisar Marte e quem será o primeiro a fazê-lo? Que trabalho "invisível" se faz na Terra sobre a astrobiologia e como isso mexe com as missões exteriores? As missões tripuladas vão levar-nos a outros planetas? E quando poderemos sonhar com uma base na Lua?

Os astrónomos portugueses Zita Martins e Pedro Machado respondem a essas e outras perguntas.

Zita Martins é astrobióloga e Professora no Instituto Superior Técnico. Colaborou com a NASA, foi investigadora no Imperial College London e Professora Convidada na Nice-Sophia Antipolis. Trabalhou para a missão a Marte ExoMars, participa em missões espaciais da Agência Espacial Europeia e da Agência Espacial do Japão. Em 2009, ganhou uma bolsa de um milhão de libras da Royal Society. Deu mais de 100 entrevistas aos meios de comunicação social internacional, foi seleccionada pela BBC como Expert Scientist Women e condecorada pelo Presidente da República com o título de Oficial da Ordem Militar de Sant'Iago da Espada.

Pedro Machado é investigador do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço e professor do Departamento de Física de Ciências. Como investigador do Centro de Astronomia e Astrofísica da Universidade de Lisboa, faz parte de uma equipa de investigadores que ao fim de dois anos conseguiu medir os ventos da atmosfera de Vénus a partir da Terra. Até então, só era possível fazê-lo recorrendo a sondas espaciais.