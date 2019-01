Utilize o seguinte código HTML para publicar este audio no para o seu blog ou página pessoal:

Edição da Noite

Cuidado com a gripe

05 jan, 2019

Na Edição da Noite desta sexta-feira, 4 de janeiro de 2019: gestores da área da saúde falam sobre os centros de saúde preteridos pelos doentes em relação às urgências; barcos com migrantes no Mediterrâneo que ninguém quer receber; e o magazine cultural Ensaio Geral, com Carminho.