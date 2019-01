Ensaio Geral

O doce fado de Carminho

05 jan, 2019

Na primeira edição do ano do programa Ensaio Geral, uma entrevista com a cantora Carminho, que acaba de lançar o novo disco “Maria”; o GUIdance, festival internacional de dança de Guimarães; os 250 anos da Imprensa Nacional Casa da Moeda; e as sugestões de Guilherme d’Oliveira Martins, do Centro Nacional de Cultura (CNC).