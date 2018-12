​Correr o pano

No futebol, terminar o ano significa apenas chegar a meio da longa caminhada do campeonato principal, quando está tudo praticamente por decidir.



Por isso, é muito cedo para traçar cenários, e nem sequer apresenta qualquer vantagem a habitual designação de campeão de inverno que por norma se atribui ao comandante da classificação.

Do ano que agora está a chegar ao fim ficam factos relevantes:

A vitória do Futebol Clube do Porto no campeonato da primeira Liga, evitando assim que o Benfica pudesse conquistar o penta, assume sem dúvida o maior destaque.

Mérito para um grupo coeso comandado por um técnico de craveira superior, que mantém todas as características para poder repetir a façanha.

A participação da selecção portuguesa no Mundial da Rússia não teve o sucesso que se esperava. Sem ter sido possível concretizar a ambição de chegar à final, ficaram no entanto indícios de que sob o comando sábio de Fernando Santos a estrela poderá voltar a brilhar na próxima Liga das Nações.

No Sporting deu-se a ruptura esperada e desejada. A insuportável situação que o clube de Alvalade viveu durante largos meses chegou ao fim por vontade da esmagadora maioria dos seus associados, e vive agora um tempo novo. Poderá não encontrar o sucesso a curto prazo, porque ficaram feridas difíceis de sarar, mas o clube do leão reergueu-se e está enfrentar com determinação as dificuldades.

Quanto ao resto a justiça fará o seu trabalho e, mais tarde ou mais cedo, teremos notícias do resultado de que vão ser alvo todas as malfeitorias que uma minoria ditatorial conseguiu impor em Alvalade.

A mesma justiça que também não irá passar ao lado dos factos que mancharam a vida de outro grande clube, o Benfica, que viveu dias angustiantes e que ainda não pode dizer que está virada esta página.

Há razões para augurar um ano melhor para o futebol português.

É certamente o que desejam todos os portugueses que se interessam pelo futebol e o seguem apaixonadamente durante 365 dias.

BOM ANO NOVO PARA TODOS!